Flexibles Handdüsenset
Das Set mit flexibler Handdüse und passendem Feinstfasertuch, perfekt für die Reinigung hartnäckiger Verschmutzungen auf geraden und gewölbten Flächen (z. B. Waschbecken) in Küche und Bad.
Das flexible Handdüsenset besteht aus einer Handdüse mit flexiblen Seitenflügeln sowie einem hochwertigen Feinstfasertuch. Beides zusammen sorgt für optimale, saubere Ergebnisse auf geraden und gewölbten, schwer erreichbaren Oberflächen. Die Handdüse passt sich durch leichtes Andrücken automatisch an die jeweilige Oberfläche an. Das Tuch bietet dank des textilen Gewebes mit spezieller Schlingenstruktur eine besonders gute Schmutzaufnahme. Die hohe Dampfdurchlässigkeit ermöglicht exzellente und hygienische Reinigungsergebnisse – selbst Ecken und Kanten werden im Handumdrehen sauber. Dank des Klettsystems lässt sich das Tuch leicht und schnell an der Handdüse fixieren. Während der Arbeit bleibt das Tuch sicher positioniert und kann nicht verrutschen. Nach dem Reinigen kann das benutzte Tuch ohne Schmutzkontakt von der Handdüse abgezogen werden.
Merkmale und Vorteile
Flexible SeitenflügelDie flexible Handdüse passt sich Rundungen, z. B. von Waschbecken und Badewanne, leicht an. Unterschiedlichste Oberflächen werden effizient gereinigt, ohne dabei Restschmutz zu hinterlassen. Mit den spitz zulaufenden Seitenflügeln können auch schwer erreichbare Stellen, z. B. hinter der Armatur, mühelos gereinigt werden.
Hochwertiges FeinstfasertuchDie spezielle Schlingenstruktur im Tuch sorgt für eine besonders gute Schmutzaufnahme und gründliche Reinigungsergebnisse. Maschinenwäsche bis 60 °C möglich. Keinen Weichspüler verwenden.
Komfortables KlettsystemEinfaches Anbringen des Tuchs an der Handdüse nur durch Andrücken. Kein Verrutschen des Tuchs beim Reinigen.
Lasche am Tuch
- Kein Schmutzkontakt beim Tuchwechsel: einfach das Tuch an der Lasche festhalten und die Handdüse nach oben wegziehen.
Tuch steht an allen Seiten der Handdüse über
- Für die mühelose Reinigung von Ecken, Kanten und anderen schwer erreichbaren Stellen.
- Schützt die Möbel vor Kratzern.
Geringe Größe
- Die Handdüse eignet sich aufgrund ihrer Größe für mittelgroße Flächen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gewicht (kg)
|0.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|160 x 170 x 55
Videos
Anwendungsgebiete
- Waschbecken
- Wandfliesen
- Fenster- und Glasflächen
- Duschkabine / Badewanne
- Arbeitsflächen in der Küche
- Kochfelder
- Backofen
- Dunstabzugshauben