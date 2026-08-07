Le set suceur à main souple se compose d'un suceur à main doté d'ailettes latérales souples ainsi que d'une lingette en microfibres haut de gamme. L'association des deux assure une propreté optimale sur les surfaces droites et courbes difficiles à atteindre. Le suceur à main s'ajuste automatiquement à la surface correspondante en exerçant une légère pression. La lingette permet un ramassage des saletés particulièrement efficace grâce à son tissu textile à texture bouclée spéciale. La grande perméabilité à la vapeur permet d'excellents résultats de nettoyage hygiéniques : même les coins et les bords sont nettoyés en un clin d'œil. Grâce au système de bandes autoagrippantes, la lingette se fixe facilement et rapidement sur le suceur à main. Pendant le travail, la lingette reste bien en position et ne risque pas de glisser. Après le nettoyage, la lingette usagée peut être retirée du suceur à main sans contact avec la saleté.