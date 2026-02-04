Die Pistole G 180 Q bietet dank verbessertem Design mehr Komfort bei der Anwendung. Dank des optimalen Pistolenschafts steht einer ergonomischen Reinigung nichts mehr im Wege. Für eine noch effizientere Reinigung kann, sofern der Hochdruckreiniger über eine Reinigungsmittelansaugung verfügt, Reinigungsmittel direkt über die Pistole ausgebracht werden. Dank der Kindersicherung ist zudem eine einfache Sicherung des Pistolenabzugs möglich, und mit dem komfortablen Quick Connect-Anschluss lässt sich der Hochdruckschlauch einfach installieren. Die Pistole eignet sich für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7.