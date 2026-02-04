G 180 Q Pistole
Die G 180 Q Quick Connect Pistole für eine bequeme, ergonomische Reinigung mit dem Hochdruckreiniger.
Die Pistole G 180 Q bietet dank verbessertem Design mehr Komfort bei der Anwendung. Dank des optimalen Pistolenschafts steht einer ergonomischen Reinigung nichts mehr im Wege. Für eine noch effizientere Reinigung kann, sofern der Hochdruckreiniger über eine Reinigungsmittelansaugung verfügt, Reinigungsmittel direkt über die Pistole ausgebracht werden. Dank der Kindersicherung ist zudem eine einfache Sicherung des Pistolenabzugs möglich, und mit dem komfortablen Quick Connect-Anschluss lässt sich der Hochdruckschlauch einfach installieren. Die Pistole eignet sich für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7.
Merkmale und Vorteile
Quick Connect
- Schnellkupplungssystem zum einfachen Anschluss von Pistole und Hochdruckschlauch.
Bajonettverbindung
- Ermöglicht den Anschluss sämtlicher Kärcher Zubehöre.
Reinigungsmittelausbringung ohne Strahlrohr direkt über die Pistole
- Bessere Schmutzlösung und effiziente Reinigung.
Spüldüse direkt an der Pistole (ohne Strahlrohr)
- Effiziente und schnelle Entfernung des gelösten Schmutzes.
Kindersicherung
- Pistolenabzug wird blockiert.
Kompatibel mit allen Kärcher Hochdruckreinigern der Klassen K 2–K 7 mit Quick Connect-Anschluss
- Perfekt zum nachträglichen Upgrade und Ersatz.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.4
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|551 x 43 x 188