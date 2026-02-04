Le pistolet G 180 Q offre plus de confort lors de l'utilisation grâce à son design amélioré. Avec la queue optimisée du pistolet, plus rien n'empêche un nettoyage ergonomique. Pour un nettoyage encore plus efficace, il est possible – dans la mesure où le nettoyeur haute pression dispose d'une aspiration de détergent – d'appliquer le détergent directement par le biais du pistolet. La sécurité enfants permet en outre une sécurisation simple de la gâchette du pistolet tandis que le raccord pratique Quick Connect garantit une installation facile du flexible haute pression. Le pistolet convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des catégories K 2 à K 7.