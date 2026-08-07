Hochdruckschlauch Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5

Für bis zu 400 bar Druck geeigneter Hochdruckschlauch (DN 8) mit 2-facher Stahleinlage und 1,5 m Länge. Anschlüsse: M 22 × 1,5 sowie die bequeme und schnelle EASY!Lock-Handverschraubung.

Spezifikationen

Technische Daten

Nennweite ( ) DN 8
Temperatur (°C) max. 155
Max. Druck (bar) 400
Länge (m) 1.5
Anschlussgewinde 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.7
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