Flexible haute pression Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5

Flexible haute pression (DN 8) adapté à une pression jusqu'à 400 bar avec double blindage acier et une longueur de 1,5 m. Raccords : M 22 × 1,5 ainsi que raccord fileté manuel pratique et rapide EASY!Lock.