Polsterdüse für Tierhaare
Extra breite Polsterdüse zum zuverlässigen Entfernen von Schmutz, insbesondere von Tierhaaren, auf Textilien in Auto und Haushalt mit Home & Garden-Nass-/Trockensaugern sowie -Waschsaugern.
Die Polsterdüse erzielt dank ihrer beweglichen Unterseite und den 4 extra breiten Fadenhebern, die sich beim Saugen ideal an die zu reinigende Fläche anschmiegen, hervorragende Reinigungsergebnisse. Dadurch wird Schmutz, insbesondere Tierhaare, schnell und zuverlässig von textilen Oberflächen in Auto und Haushalt aufgenommen. Die Polsterdüse ist mit einer großzügigen Arbeitsbreite von 180 Millimetern ausgestattet und für Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger sowie -Waschsauger geeignet.
Merkmale und Vorteile
Extra breite Düse (Arbeitsbreite 180 mm) mit beweglicher Unterseite und 4 extra breiten Fadenhebern
- Bietet eine verbesserte Reinigungsleistung und Zeitersparnis im Vergleich zur Standard-Polsterdüse.
Geeignet für alle Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger sowie -Waschsauger
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (Stück)
|1
|Standardnennweite (mm)
|NW 35
|Arbeitsbreite (mm)
|180
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|180 x 75 x 95
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Kofferraum
- Rückbank
- Autositze
- Fußraum
- Fußmatten
- Tierkörbe und -betten
- Polster
- Polstermöbel
- Matratzen
- Heimtextilien, z. B. Vorhänge oder Kissenbezüge