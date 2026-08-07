Buse pour tissus d’ameublement pour poils d’animaux
Suceur fauteuil extra-large pour une élimination fiable de la saleté, notamment des poils d'animaux, sur les surfaces textiles dans la voiture et la maison avec les aspirateurs eau et poussières et les injecteurs/extracteurs Kärcher Home & Garden.
Le suceur fauteuil assure d'excellents résultats de nettoyage grâce à sa face inférieure mobile et aux quatre ramasse-fils extra-larges qui épousent parfaitement la surface à nettoyer lors de l'aspiration. Les surfaces textiles dans la voiture et la maison sont ainsi rapidement débarrassées de la saleté, notamment des poils d'animaux. D'une largeur de travail de 180 millimètres, le suceur fauteuil est compatible avec les aspirateurs eau et poussières et les injecteurs/extracteurs Kärcher Home & Garden.
Caractéristiques et avantages
Suceur extra-large (largeur de travail de 180 mm) avec côté inférieur mobile et quatre ramasse-fils extra-larges
- Optimisation de la puissance de nettoyage et gain de temps par rapport à un suceur fauteuil standard.
Compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières et les injecteurs/extracteurs Kärcher Home & Garden
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Largeur nominale standard (mm)
|NW 35
|Largeur de travail (mm)
|180
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|180 x 75 x 95
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Coffre
- Banquette arrière
- Sièges de voiture
- Espace réservé aux pieds
- Tapis de sol
- Paniers et couchages d'animaux
- Tissu d'ameublement
- Meubles rembourrés
- Matelas
- Linge de maison, par exemple rideaux ou taies d'oreiller