Le suceur fauteuil assure d'excellents résultats de nettoyage grâce à sa face inférieure mobile et aux quatre ramasse-fils extra-larges qui épousent parfaitement la surface à nettoyer lors de l'aspiration. Les surfaces textiles dans la voiture et la maison sont ainsi rapidement débarrassées de la saleté, notamment des poils d'animaux. D'une largeur de travail de 180 millimètres, le suceur fauteuil est compatible avec les aspirateurs eau et poussières et les injecteurs/extracteurs Kärcher Home & Garden.