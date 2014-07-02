Pumpenanschlussstück inkl. Rückschlagventil, klein
Das Pumpenanschlussstück mit Rückschlagventil dient dem vakuumfesten Anschluss von Saugschläuchen an Pumpen (z. B. Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke).
Das Pumpenanschlussstück dient dem vakuumfesten Anschluss von Saugschläuchen an Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke. Das Anschlussstück liefert die passende Lösung für Pumpen mit G1-Anschlussgewinde (33,3mm) und 3/4"- bzw. 1"-Schläuche. Im Lieferumfang sind eine Überwurfmutter, eine Schlauchklemme, eine Flachdichtung und ein Rückschlagventil enthalten. Das Rückschlagventil kann in Tauchpumpen oder Tauchdruckpumpen eingesetzt werden, um den Rücklauf des Wassers in die Pumpe zu verhindern. In allen anderen Fällen kommt die Flachdichtung anstelle des Rückschlagventils zum Einsatz.
Merkmale und Vorteile
Anschlussstück
- Zum vakuumfesten Anschluss der Schläuche an die Pumpe
Drehbares Gewinde
- Zum einfachen Anbringen des Pumpenanschlussstücks an die Pumpe, insbesondere wenn der Schlauch bereits auf dem Pumpenanschlussstück montiert ist.
Für 3/4"- und 1"-Schläuche
- Je nach Größe des Schlauches, kann das entsprechende Anschlussstück verwendet werden.
Inkl. Flachdichtung
- Dichtet das Anschlussstück zur Pumpe hin ab, so dass kein Wasser entweichen kann.
Inkl. Rückschlagventil
- Verhindert den Rückfluss des bereits abgepumpten Wassers. Wird insbesondere beim Einsatz von Tauchpumpen und Tauchdruckpumpen empfohlen.
Inkl. Schlauchklemme
- Zum Befestigen des Schlauchs am Pumpenanschlussstück
Spezifikationen
Technische Daten
|Größen
|Passend für 3/4" und 1" Schläuche
|Gewindegröße
|G1
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|41 x 65 x 41
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Ansaugen von Wasservorräten z. B. aus Zisternen, Regentonnen, Quellen o. ä.
- Einsatz bei Überschwemmungen
- Wasserschäden im Haus und im Keller (Waschmaschinen-Leckage/Grundwassereintritt)
- Hauswasserversorgung von Toiletten und Waschmaschinen