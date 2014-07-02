Das Pumpenanschlussstück dient dem vakuumfesten Anschluss von Saugschläuchen an Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke. Das Anschlussstück liefert die passende Lösung für Pumpen mit G1-Anschlussgewinde (33,3mm) und 3/4"- bzw. 1"-Schläuche. Im Lieferumfang sind eine Überwurfmutter, eine Schlauchklemme, eine Flachdichtung und ein Rückschlagventil enthalten. Das Rückschlagventil kann in Tauchpumpen oder Tauchdruckpumpen eingesetzt werden, um den Rücklauf des Wassers in die Pumpe zu verhindern. In allen anderen Fällen kommt die Flachdichtung anstelle des Rückschlagventils zum Einsatz.