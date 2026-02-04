Saugpinselset

Das Saugpinselset ermöglicht eine gründliche und materialgerechte Autoinnenreinigung von Armaturenbrett, Fußmatten, Polsterflächen etc. Für alle Home & Garden Nass-/Trockensauger.

Das Saugpinselset ist ein Zubehörset bestehend aus zwei Saugpinseln mit harten bzw. weichen Borsten. Der Saugpinsel mit harten Borsten dient der gründlichen Reinigung von Polster- und Teppichflächen (z.B. Fußmatten oder Autositze). Der Saugpinsel mit weichen Borsten ermöglicht eine schonende Reinigung empfindlicher Oberflächen (z.B. Armaturenbrett oder Mittelkonsole). Das praktische Saugpinselset ist geeignet für alle Kärcher Home & Garden Nass-/Trockensauger.

Merkmale und Vorteile
Saugpinsel mit harten Borsten für eine gründliche Reinigung von Polster- und Teppichflächen
Saugpinsel mit weichen Borsten für eine schonende Reinigung empfindlicher Oberflächen
Geeignet für alle Kärcher Home & Garden Nass-/Trockensauger
Geeignet für alle Kärcher Waschsauger der Gerätereihen SE 4, SE 5 und SE 6
Spezifikationen

Technische Daten

Menge (teilig) 2
Standardnennweite (mm) 35
Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm) 120 x 70 x 41
Anwendungsgebiete
  • Kofferraum
  • Autositze
  • Rückbank
  • Fußraum
  • Armaturenbrett
  • Mittelkonsole
  • Seitentaschen im Auto
  • Polster
  • Polstermöbel
  • Sensible Oberflächen