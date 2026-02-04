Kit de suceurs pinceau
Le kit de suceurs pinceau permet un nettoyage en profondeur de l'habitacle sans risque pour les matériaux du tableau de bord, des tapis de sol, des surfaces rembourrées, etc. Pour tous les aspirateurs eau et poussières Home & Garden.
Ce kit de suceurs pinceau est un kit d'accessoires constitué de deux suceurs pinceau, l'un à poils durs et l'autre à poils souples. Le suceur-pinceau à poils durs sert au nettoyage en profondeur des surfaces rembourrées ou garnies de moquette (par ex. tapis de sol ou sièges). Le suceur-pinceau à poils souples, quant à lui, permet un nettoyage en douceur des surfaces délicates (par ex. tableau de bord ou console centrale). Ce kit de suceurs pinceau pratique est adapté à tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher Home & Garden.
Caractéristiques et avantages
Brosse aux poils durs pour un nettoyage soigné des surfaces rembourrées et tapis
Brosse aux poils doux pour un nettoyage inoffensif des surfaces sensibles
Compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher Home & Garden
Adapté à tous les injecteurs-extracteurs Kärcher des gammes d'appareils SE 4, SE 5 et SE 6
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|2
|Largeur nominale standard (mm)
|35
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|120 x 70 x 41
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Coffre
- Sièges de voiture
- Banquette arrière
- Espace réservé aux pieds
- Tableau de bord
- Console centrale
- Poches de côté de la voiture
- Tissu d'ameublement
- Meubles rembourrés
- Surfaces fragiles