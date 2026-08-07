Teppichgleiter
Sorgt auch für frische Teppichfasern: Der Teppichgleiter zum einfachen Anbringen an die Bodendüse EasyFix. Ideal für die Dampfreinigung von Teppichböden.
Der Teppichgleiter und die Bodendüse EasyFix bilden das perfekte Team für die Dampfreinigung von Teppichböden. Die Bodendüse EasyFix lässt sich einfach und komfortabel in den Teppichgleiter hineinschieben und wieder herausziehen - ganz ohne Bücken. So lassen sich Teppichböden bequem und schnell mit der Kraft des Dampfes auffrischen und die Fasern werden wieder aufgerichtet.
Merkmale und Vorteile
Passend für die Bodendüse EasyFix
- Einfaches Auffrischen von Teppichböden mit Dampf.
Die Bodendüse EasyFix lässt sich einfach in den Teppichgleiter hineinschieben und wieder herausziehen
- Für eine komfortable Handhabung ganz ohne Bücken.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|357 x 178 x 46
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Teppichböden
Teppichgleiter Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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