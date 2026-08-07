Adaptateur moquette
Assure également la propreté des moquettes : l’adaptateur moquette se fixe facilement sur le suceur de sol EasyFix. Idéal pour nettoyer les moquettes à la vapeur.
L’adaptateur moquette et le suceur de sol EasyFix forment une alliance parfaite pour le nettoyage à la vapeur des moquettes. Le suceur de sol EasyFix rentre facilement dans l’adaptateur moquette et est tout aussi simple à extraire, sans aucun effort. Vous pourrez ainsi donner un coup de jeune à vos moquettes de manière pratique et rapide en tirant parti de la puissance de la vapeur, tout en redressant les fibres.
Caractéristiques et avantages
Compatible avec le suceur de sol EasyFix
- Rafraîchissement facile des moquettes sous l’effet de la vapeur.
Le suceur de sol EasyFix rentre facilement dans l’adaptateur moquette et est tout aussi simple à extraire
- Pour une manipulation pratique, sans aucun effort.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|357 x 178 x 46
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Moquettes
Pièces de rechange Adaptateur moquette
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
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