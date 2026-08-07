Tuchset für flexible Handdüse

Die Tücher für die flexible Handdüse bestehen aus hochwertiger Feinstfaser – für beste Schmutzlösung und Schmutzaufnahme. Dank Klettsystem komfortabler Tuchwechsel ohne Schmutzkontakt.

Mit den beiden im Set enthaltenen Tüchern aus hochwertiger Feinstfaser lassen sich hartnäckige Verschmutzungen in Bad und Küche lösen und aufnehmen. Selbst starke Verunreinigungen auf dem Kochfeld können mühelos entfernt werden. Das komfortable und zuverlässige Klettdesign fixiert das Tuch sicher an der Handdüse und ermöglicht zudem das schnelle Austauschen ohne Schmutzkontakt. 

Merkmale und Vorteile
Tuchset für flexible Handdüse: Hochwertiges Feinstfasertuch
Hochwertiges Feinstfasertuch
Die spezielle Schlingenstruktur im Tuch sorgt für eine besonders gute Schmutzaufnahme und gründliche Reinigungsergebnisse. Maschinenwäsche bis 60 °C möglich. Keinen Weichspüler verwenden.
Tuchset für flexible Handdüse: Komfortables Klettsystem
Komfortables Klettsystem
Einfaches Anbringen des Tuchs an der Handdüse nur durch Andrücken. Kein Verrutschen des Tuchs beim Reinigen.
Tuchset für flexible Handdüse: Lasche am Tuch
Lasche am Tuch
Kein Schmutzkontakt beim Tuchwechsel: einfach das Tuch an der Lasche festhalten und die Handdüse nach oben wegziehen.
Spezifikationen

Technische Daten

Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm) 170 x 65 x 10
Anwendungsgebiete
  • Waschbecken
  • Wandfliesen
  • Fenster- und Glasflächen
  • Duschkabine / Badewanne
  • Arbeitsflächen in der Küche
  • Kochfelder
  • Backofen
  • Dunstabzugshauben