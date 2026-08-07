Mit den beiden im Set enthaltenen Tüchern aus hochwertiger Feinstfaser lassen sich hartnäckige Verschmutzungen in Bad und Küche lösen und aufnehmen. Selbst starke Verunreinigungen auf dem Kochfeld können mühelos entfernt werden. Das komfortable und zuverlässige Klettdesign fixiert das Tuch sicher an der Handdüse und ermöglicht zudem das schnelle Austauschen ohne Schmutzkontakt.