Cloth set for flexible hand nozzle
Les chiffons pour le suceur à main flexible sont en microfibre de haute qualité – pour une élimination et une absorption optimales des saletés. Changement facile du chiffon sans contact avec la saleté grâce au système de fixation par velcros.
Les deux chiffons en microfibre haute qualité fournis permettent d'éliminer et de capturer les salissures tenaces dans la salle de bains et la cuisine. Même les saletés les plus résistantes sur la cuisinière sont supprimées sans effort. Le système pratique et fiable de fixation par velcros permet de fixer le chiffon sur le suceur à main ainsi que de le remplacer rapidement sans contact avec la saleté.
Caractéristiques et avantages
Chiffon microfibre de haute qualitéLe chiffon microfibre à boucles assure une absorption particulièrement optimale des saletés et un nettoyage en profondeur. Lavage en machine jusqu'à 60 °C. Sans assouplissant.
Fixation facile par velcrosUne simple pression suffit à fixer le chiffon sur le suceur à main. Le chiffon reste en place pendant le nettoyage.
Languette sur le chiffonChangement de chiffon sans contact avec la saleté : il suffit de maintenir le chiffon par la languette et de tirer le suceur à main vers le haut.
Spécifications
Données techniques
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|170 x 65 x 10
Domaines d'utilisation
- Lavabos
- Carrelages
- Fenêtres et vitres
- Cabine de douche/baignoire
- Plans de travail dans la cuisine
- Plaques de cuisson
- Four
- Hottes aspirantes