Les deux chiffons en microfibre haute qualité fournis permettent d'éliminer et de capturer les salissures tenaces dans la salle de bains et la cuisine. Même les saletés les plus résistantes sur la cuisinière sont supprimées sans effort. Le système pratique et fiable de fixation par velcros permet de fixer le chiffon sur le suceur à main ainsi que de le remplacer rapidement sans contact avec la saleté.