Effizientes und gründliches Reinigen von empfindlichen Oberflächen war noch nie so einfach, schnell und ressourcensparend. Denn mit einer 50 Prozent höheren Reinigungsleistung bei gleichem Ressourcenverbrauch bietet der eco!Booster eine um 50 Prozent höhere Wasser- und Energieeffizienz im Vergleich zum Kärcher Standard-Flachstrahl. Dies wurde von einem unabhängigem Prüfinstitut bestätigt. Das ermöglicht ein sehr gründliches und schnelles Vorgehen und spart Zeit, Wasser und Energie. Dank des sehr gleichmäßigen Abtrags wird der Schmutz besonders wirkungsvoll entfernt, und auch empfindliche Materialien wie lackierte Flächen oder Holz können bedenkenlos gereinigt werden. Gleichzeitig überzeugt der eco!Booster im Handling: Bei höherer Reinigungsleistung ist die wahrgenommene Lautstärke während der Anwendung um bis zu 25 Prozent geringer, verglichen mit dem Kärcher Standard-Flachstrahl. Wird der Aufsatz vom Strahlrohr abgenommen, können hartnäckige Verschmutzungen bearbeitet werden. Der eco!Booster 130 eignet sich für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 4.