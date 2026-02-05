Patronenfilter KFI 3310
Patronenfilter für das Saugen von feinem und grobem Schmutz sowie von Flüssigkeiten ohne Filterwechsel. Geeignet für Kärcher Home & Garden Nass-/Trockensauger.
Der Patronenfilter KFI 3310 ermöglicht Nass- und Trockensaugen ohne lästige Unterbrechungen durch Filterwechsel. Der Patronenfilter lässt sich durch Drehen einfach einsetzen und entnehmen – ohne zusätzliches Verschlussteil. Passgenau entwickelt für die Kärcher Home & Garden Nass-/Trockensauger WD 1 Compact Battery, WD 1 Classic, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1–3, MV 2 und MV 3.
Merkmale und Vorteile
Patronenfilter
- Nass- und Trockensaugen ohne zusätzlichen Filterwechsel.
- Einfacher Filtereinbau und -ausbau durch Drehen ohne zusätzliches Verschlussteil.
Geeignet für Kärcher Nass-/Trockensauger WD 1 Compact Battery, WD 1 Classic, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1–3, MV 2, MV 3
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (Stück)
|1
|Farbe
|Braun
|Gewicht (kg)
|0,3
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|122 x 122 x 115
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
Anwendungsgebiete
- Feiner Schmutz
- Grober Schmutz
- Flüssigkeiten