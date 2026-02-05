Der Patronenfilter KFI 3310 ermöglicht Nass- und Trockensaugen ohne lästige Unterbrechungen durch Filterwechsel. Der Patronenfilter lässt sich durch Drehen einfach einsetzen und entnehmen – ohne zusätzliches Verschlussteil. Passgenau entwickelt für die Kärcher Home & Garden Nass-/Trockensauger WD 1 Compact Battery, WD 1 Classic, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1–3, MV 2 und MV 3.