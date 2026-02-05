Patronenfilter KFI 3310

Patronenfilter für das Saugen von feinem und grobem Schmutz sowie von Flüssigkeiten ohne Filterwechsel. Geeignet für Kärcher Home & Garden Nass-/Trockensauger.

Der Patronenfilter KFI 3310 ermöglicht Nass- und Trockensaugen ohne lästige Unterbrechungen durch Filterwechsel. Der Patronenfilter lässt sich durch Drehen einfach einsetzen und entnehmen – ohne zusätzliches Verschlussteil. Passgenau entwickelt für die Kärcher Home & Garden Nass-/Trockensauger WD 1 Compact Battery, WD 1 Classic, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1–3, MV 2 und MV 3.

Merkmale und Vorteile
Patronenfilter
  • Nass- und Trockensaugen ohne zusätzlichen Filterwechsel.
  • Einfacher Filtereinbau und -ausbau durch Drehen ohne zusätzliches Verschlussteil.
Geeignet für Kärcher Nass-/Trockensauger WD 1 Compact Battery, WD 1 Classic, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1–3, MV 2, MV 3
Spezifikationen

Technische Daten

Menge (Stück) 1
Farbe Braun
Gewicht (kg) 0,3
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0,2
Abmessungen (L × B × H) (mm) 122 x 122 x 115
Anwendungsgebiete
  • Feiner Schmutz
  • Grober Schmutz
  • Flüssigkeiten