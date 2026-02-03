La manguera de recambio de alta presión de 10 metros de longitud PremiumFlex acaba con los tropiezos. Con el sistema antitorsión patentado es extremadamente móvil, permite trabajar sin obstáculos y se almacena de forma rápida y sencilla. Y gracias a la conexión Quick Connect, la manguera se conecta a la hidrolimpiadora en un abrir y cerrar de ojos. Fabricada en material de PVC y sin ftalatos. Es apta para todas las hidrolimpiadoras Kärcher de las gamas K 2 a K 7, salvo equipos enrolladores de mangueras y equipos Full Control, Power Control o Smart Control de las gamas K 4 a K 7.