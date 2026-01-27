PressurePro detergente activo, neutro RM 55 10 l, 10l
Detergente activo universal para hidrolimpiadoras, para eliminar grasa, aceite y suciedad provocada por las emisiones, así como restos de insectos en fachadas y superficies delicadas.
El detergente activo neutro PressurePro RM 55 de Kärcher es un detergente universal, versátil, basado en tensioactivos, libre de siliconas y de precipitación fácil en separador de aceite, desarrollado especialmente para aplicaciones con agua fría y alta presión. Elimina eficazmente aceites, grasas y proteínas, pero también polen y restos de insectos, así como diversos tipos de suciedad provocada por las emisiones, y es ideal para su uso en superficies sensibles a los álcalis, como aluminio, plásticos y superficies pintadas. Por ello, el detergente activo se puede emplear tanto como limpiador para fachadas como para superficies de trabajo, equipos, cámaras frigoríficas y cintas transportadoras en la industria alimentaria. Además, también convence por su limpieza respetuosa con los materiales de cabinas de espera y de fumadores de paradas de autobús, estaciones de tren y aeropuertos, así como con el mobiliario de plástico en la hostelería en el exterior.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño embalaje (l)
|10
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|Valor de pH
|10
|Peso (kg)
|10,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|10,9
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|290 x 230 x 190
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Zona de transporte y equipos
- Lavado del motor y del vehículo
- Lavado de piezas
- Limpieza de fachadas
- Superficies textiles