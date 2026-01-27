El detergente activo neutro PressurePro RM 55 de Kärcher es un detergente universal, versátil, basado en tensioactivos, libre de siliconas y de precipitación fácil en separador de aceite, desarrollado especialmente para aplicaciones con agua fría y alta presión. Elimina eficazmente aceites, grasas y proteínas, pero también polen y restos de insectos, así como diversos tipos de suciedad provocada por las emisiones, y es ideal para su uso en superficies sensibles a los álcalis, como aluminio, plásticos y superficies pintadas. Por ello, el detergente activo se puede emplear tanto como limpiador para fachadas como para superficies de trabajo, equipos, cámaras frigoríficas y cintas transportadoras en la industria alimentaria. Además, también convence por su limpieza respetuosa con los materiales de cabinas de espera y de fumadores de paradas de autobús, estaciones de tren y aeropuertos, así como con el mobiliario de plástico en la hostelería en el exterior.