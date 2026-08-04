Pour tailler même les zones sous les buissons ou le long des murs de la maison, il vous faut un appareil maniable et puissant : un coupe-bordures Kärcher. Il passe au ras du sol pour débroussailler les zones peu accessibles autrement. La bobine de fil avec couvercle pratique adaptée à tous les coupe-bordures Battery Power 36 V Kärcher assure une coupe nette. Le fil de coupe torsadé coupe avec précision et endurance, puisqu'il s'ajuste en permanence sur la bobine grâce à l'alimentation automatique du fil. La coupe est ainsi toujours nette et propre, même pendant les longues périodes de travail. Autres points forts de l'appareil, son faible niveau sonore au travail et le changement simple et sans outil de la bobine de fil en seulement quelques gestes.