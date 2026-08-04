Bobine de fil pour LTR 36 Battery
Avec son fil de coupe torsadé et l'alimentation automatique du fil, la bobine de fil avec couvercle pour le coupe-bordures Battery Power 36 V Kärcher est idéale pour les endroits difficiles d'accès du jardin.
Pour tailler même les zones sous les buissons ou le long des murs de la maison, il vous faut un appareil maniable et puissant : un coupe-bordures Kärcher. Il passe au ras du sol pour débroussailler les zones peu accessibles autrement. La bobine de fil avec couvercle pratique adaptée à tous les coupe-bordures Battery Power 36 V Kärcher assure une coupe nette. Le fil de coupe torsadé coupe avec précision et endurance, puisqu'il s'ajuste en permanence sur la bobine grâce à l'alimentation automatique du fil. La coupe est ainsi toujours nette et propre, même pendant les longues périodes de travail. Autres points forts de l'appareil, son faible niveau sonore au travail et le changement simple et sans outil de la bobine de fil en seulement quelques gestes.
Caractéristiques et avantages
Fil de coupe torsadé
- Précision, fonctionnement silencieux et fiabilité grâce au fil torsadé.
Alimentation automatique du fil
- Le fil de coupe se réajuste automatiquement et conserve ainsi toujours une longueur optimale.
Changement sans outil de la bobine de fil
- Quelques gestes simples suffisent pour remplacer sans outil la bobine de fil.
Couvercle pratique
- Le couvercle sur mesure est fourni avec la bobine de fil.
Excellente maniabilité
- Le fil de coupe robuste atteint aisément les endroits difficiles d'accès du jardin.
Spécifications
Données techniques
|Diamètre du fil (mm)
|2
|Longueur de fil par bobine (m)
|3,4
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|75 x 75 x 34
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
- Pelouse
- Bordures de pelouse, par exemple au niveau des plates-bandes ou des allées