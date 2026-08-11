Chariot dévidoir 12 litres pour OC 6-18
Le chariot dévidoir de 12 l, qui fait office de réservoir à eau et de support mobile, est le complément parfait pour le nettoyeur mobile OC 6-18 disponible séparément.
Pas de raccordement d'eau ? Pas de problème ! Avec le chariot à eau WT de 12 litres, l'eau est toujours disponible là où un nettoyage s'impose : pendant vos sorties, sur un parking en forêt après une randonnée en VTT ou pour un nettoyage pratique sans raccordement d'eau autour de la maison. Ce réservoir à eau sous forme de chariot avec de grandes roues et une poignée télescopique rétractable est le complément parfait pour le nettoyeur sans fil moyenne pression OC 6-18 disponible séparément. En guise de support mobile, le chariot à eau permet un transport confortable et ergonomique. Le réservoir à eau peut être rempli à la maison en toute facilité puis transporté en voiture. Bouchon vissé permettant de prévenir toute fuite.
Caractéristiques et avantages
Nettoyage autonome et mobile
- Le chariot à eau de 12 l permet un nettoyage mobile, même sans raccordement d'eau.
- Un réservoir plein suffit pour 3 à 5 vélos très encrassés ou plusieurs objets comme les chaises de jardin et de camping.
- Le réservoir à eau peut être rempli à la maison en tout confort. Bouchon vissé permettant de prévenir les fuites.
Excellente mobilité grâce aux grandes roues et à la hauteur ergonomique de la poignée
- Grandes roues pour un transport sécurisé et pratique sur les sols irréguliers ou dans les allées de jardin ainsi que pour franchir les escaliers et les paliers.
- La poignée télescopique en aluminium peut être déployée pour un transport aisé. Rétractée, elle permet de gagner de la place lors du stockage.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Anthracite
|Poids (kg)
|3,3
|Poids avec emballage (kg)
|4,3
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|306 x 322 x 586