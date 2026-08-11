Pas de raccordement d'eau ? Pas de problème ! Avec le chariot à eau WT de 12 litres, l'eau est toujours disponible là où un nettoyage s'impose : pendant vos sorties, sur un parking en forêt après une randonnée en VTT ou pour un nettoyage pratique sans raccordement d'eau autour de la maison. Ce réservoir à eau sous forme de chariot avec de grandes roues et une poignée télescopique rétractable est le complément parfait pour le nettoyeur sans fil moyenne pression OC 6-18 disponible séparément. En guise de support mobile, le chariot à eau permet un transport confortable et ergonomique. Le réservoir à eau peut être rempli à la maison en toute facilité puis transporté en voiture. Bouchon vissé permettant de prévenir toute fuite.