DB 180 Rotabuse (K 6/7 type)

Lance à jet rotatif, permettant de retirer les salissures les plus incrustées des supports non-sensibles. Compatible avec les nettoyeurs haute pression Kärcher de classe K 7.

Par son jet rotatif, extrêmement puissant, la Rotabuse vient à bout des salissures les plus incrustées telle que la mousse, la graisse, ou encore les traces de noircissement. S'utilise sur des supports non-fragiles et délicats. Ne pas utiliser sur un véhicules ou du bois. Elle permet aussi de nettoyer plus rapidement qu'une lance VarioPower . Convient à tous les nettoyeurs haute pression de classe K 7.

Caractéristiques et avantages
Jet crayon rotatif
  • Élimine de façon efficace la salissure tenace des surfaces délicates
Nettoyage puissant en combinaison avec un nettoyeur haute pression
  • Enlève efficacement les salissures tenaces
100 % de puissance de nettoyage en plus par rapport au jet plat standard de Kärcher.
Raccord à baïonnette
  • Facile à utiliser
Spécifications

Données techniques

Couleur Noir
Poids (kg) 0,2
Poids avec emballage (kg) 0,3
Dimensions (L × l × H) (mm) 450 x 41 x 41

Adaptateur M (2.643-950.0) requis pour les poignées pistolet produites avant 2010 (poignées pistolet M, 96, 97)

Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
  • Véhicules
  • Même les saletés tenaces
  • Murs de jardin et de pierre
  • Mousse