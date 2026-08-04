Fer à repasser nettoyeur vapeur
Pour un repassage sans effort : le fer à repasser utilise la vapeur du nettoyeur pour venir à bout des plis de vos vêtements.
Le fer à repasser pour nettoyeur vapeur est équipé d'une semelle légère pratique et d'un revêtement en céramnique pour glisser sans efforts sur les tissus. La vapeur émise permet de venir à bout de tous les plis de vos vêtements, en toute simplicité. Grâce au réglage optimal de la température pour toutes les matières, il n'est plus nécessaire de régler manuellement la température et de trier le linge au préalable. De plus, ce fer à repasser compact séduit par sa facilité d'utilisation et son design noir élégant.
Caractéristiques et avantages
Sortie de la vapeur sur toute la semelle de repassage
- Sortie de la vapeur consistante sur toute la semelle de repassage
Réglage optimum de la température fixe
- Il n'est pas nécessaire de régler manuellement la température, car la température optimale pour tous les textiles est préréglée.
Produit de taille compacte
- Pour une manipulation plus aisée et un stockage peu encombrant.
Semelle en fer recouvert de céramique
- Facilite grandement le glissement du fer.
Sortie de la vapeur consistante
- Repassage 50% plus rapide des tissus
Fonction de mise hors tension automatique
- Le fer à vapeur à pression s'éteint automatiquement après 5 minutes - pour plus de sécurité et moins de frais d'électricité.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|1,5
|Poids avec emballage (kg)
|1,9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|258 x 120 x 124
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Tous les vêtements qui peuvent être repassés
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