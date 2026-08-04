Le fer à repasser pour nettoyeur vapeur est équipé d'une semelle légère pratique et d'un revêtement en céramnique pour glisser sans efforts sur les tissus. La vapeur émise permet de venir à bout de tous les plis de vos vêtements, en toute simplicité. Grâce au réglage optimal de la température pour toutes les matières, il n'est plus nécessaire de régler manuellement la température et de trier le linge au préalable. De plus, ce fer à repasser compact séduit par sa facilité d'utilisation et son design noir élégant.