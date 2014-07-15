Filtre plissé plat
Le filtre plissé plat garantit une rétention maximale des salissures, mêmes les plus fines. Il est équipé d'un retardateur de flammes pour plus de sécurité.
Filtre plissé plat robuste spécifiquement pour les aspirateurs de cendres et de poussières. Pour une force d'aspiration prolongée.
Caractéristiques et avantages
Filtre de manière fiable au moins 99,5 % de toutes les particules
Pour une puissance d'aspiration constante
Facile à remplacer
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|197 x 97 x 48
- Aspiration de cendres