Flexible à eau
NW 19 R 1" / R 1", jusqu’à 85 °C.
Spécifications
Données techniques
|Longueur (m)
|7,5
|Poids avec emballage (kg)
|2,8
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
- HD 10/21-4 S+
- HD 10/21-4 SX+
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S+
- HD 10/25-4 SX+
- HD 13/18-4 S+
- HD 13/18-4 SX+
- HD 17/14-4 S+
- HD 17/14-4 SX+
- HD 6/15 G Classic
- HD 9/20-4 M+
- HD 9/20-4 MX+
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 De
- HDS 1195-4 S Eco
- HDS 1195-4 SX Eco
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 7/12-4 M
- HDS 7/12-4 MX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 798 C Eco
- HDS 798 CSX Eco
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 895-4 M Eco
- HDS 895-4 MX Eco
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS 11/18-4 S Édition Anniversaire
- Nettoyeur haute pression HDS 5/11 UX
- Nettoyeur haute pression HDS 5/15 UX