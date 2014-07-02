Générateur de mousse avec réservoir intégré, 1200 l/h -

Générateur de mousse court et maniable avec une cuve à détergent de 1 litre placée directement sur le générateur.

Particulièrement adaptée, grâce à sa structure compacte, par l’application de mousse sur les véhicules légers, par exemple. Raccord pivotant M 22 × 1,5, dosage de détergent en continu par un bouton situé directement sur le générateur, angle de jet réglable.

Spécifications

Données techniques

Débit d'eau (l/h) max. 1200
Pression maximum (bar) 180
Température (°C) max. 60
Filetage du raccord M22 x 1,5
Poids avec emballage (kg) 0,7
Accessoires
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