Générateur de mousse avec réservoir intégré, 1200 l/h -
Générateur de mousse court et maniable avec une cuve à détergent de 1 litre placée directement sur le générateur.
Particulièrement adaptée, grâce à sa structure compacte, par l’application de mousse sur les véhicules légers, par exemple. Raccord pivotant M 22 × 1,5, dosage de détergent en continu par un bouton situé directement sur le générateur, angle de jet réglable.
Spécifications
Données techniques
|Débit d'eau (l/h)
|max. 1200
|Pression maximum (bar)
|180
|Température (°C)
|max. 60
|Filetage du raccord
|M22 x 1,5
|Poids avec emballage (kg)
|0,7
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
- HDS 801 D
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS-E 8/16-4 M 24kW
- HDS-E 8/16-4 M 36kW
- HDS-E 8/16-4M 12kW
- Nettoyeur haute pression HD 5/11 C
- Nettoyeur haute pression HD 5/11 C+
- Nettoyeur haute pression HD 5/15 C
- Nettoyeur haute pression HD 5/15 C+
- Nettoyeur haute pression HD 5/15 CX+
- Nettoyeur haute pression HD 5/17 C
- Nettoyeur haute pression HD 6/13 C
- Nettoyeur haute pression HD 6/13 C+
- Nettoyeur haute pression HD 6/13 CX+
- Nettoyeur haute pression HDS 5/11 UX
- Nettoyeur haute pression HDS 5/15 UX
Accessoires
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