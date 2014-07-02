Jeu de buses pour dispositif d'hydrosablage 040
Comprend une buse pour hydrosablage et un insert de buse – uniquement pour le dispositif d’hydrosablage 4.762-010.0/022.0.
Le jeu de buses adapté à la machine utilisée garantit le fonctionnement optimal du dispositif d'hydrosablage Kärcher. Il se compose d'une buse d'hydrosablage et d'un insert de buse. À utiliser uniquement avec le dispositif d'hydrosablage 4.762-010.0/-022.0.
Spécifications
Données techniques
|Filetage du raccord
|M22 x 1,5
|Poids avec emballage (kg)
|0,4
Appareils compatibles
Produits à la gamme
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