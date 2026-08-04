Le tuyau PrimoFlex® de haute qualité d'une longuer de 1,5 m qui réduit le bruit et qui a un diamètre de 1/2" est utilisé comme tuyau de raccordement entre les pompes maison et jardin électronique et les systèmes de conduite rigides de G3/4. L'utilisation d'un tel tuyau réduit les vibrations. Avec une réduction importante du bruit comme résultat. Le kit contient un adaptateur 3/4" pour les conduites de l'eau et une pièce de raccordement G1 pour l'installation à la pompe. Les accessoires BP peuvent être raccordés facilement grâce au joint radial PerfectConnect, pour un joint parfaitement solide et une opération de la pompe sans soucis.