Kit de raccordement domestique pour tuyaux G3/4
Tuyau de raccordement entre les pompes maison et jardin électroniques et les systèmes de conduite rigides: Le kit de raccordement domestique pour tuyaux (G3/4), avec joint PerfectConnect.
Le tuyau PrimoFlex® de haute qualité d'une longuer de 1,5 m qui réduit le bruit et qui a un diamètre de 1/2" est utilisé comme tuyau de raccordement entre les pompes maison et jardin électronique et les systèmes de conduite rigides de G3/4. L'utilisation d'un tel tuyau réduit les vibrations. Avec une réduction importante du bruit comme résultat. Le kit contient un adaptateur 3/4" pour les conduites de l'eau et une pièce de raccordement G1 pour l'installation à la pompe. Les accessoires BP peuvent être raccordés facilement grâce au joint radial PerfectConnect, pour un joint parfaitement solide et une opération de la pompe sans soucis.
Caractéristiques et avantages
Flexible
- Cela entraîne moins de vibrations et une diminution significative de la transmission du bruit au système des conduites rigides
Tuyau de raccord pour des conduites rigides
- Permet de raccorder un tuyau à la pompe pour l'approvisionnement en eau domestique. Les ystèmes de conduite n'arrivent parfois pas tout à fait jusqu'à la location où la pompe est installée. Pour raccorder la pompe à la conduite, nous vous conseillons d'utiliser un tuyau flexible.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,3
|Poids avec emballage (kg)
|0,4
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|219 x 59 x 246
Équipement
- Accessoires de la gamme PerfectConnect de Kärcher
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Pour l'arrosage du jardin à partir de réservoirs à eau de pluie, de citernes ou de puits, p. ex. avec des arroseurs.