L'alternative idéale pour votre nettoyeur haute pression sans fonction Servo Control : notre lance d'arrosage du régulateur de pression 027 avec profil de buse breveté, qui permet jusqu'à 40 % d'augmentation de la puissance de nettoyage, dispose d'un système de réglage de la pression en continu et simple à utiliser, situé directement à portée de main de l'utilisateur. Vous pouvez ainsi réguler précisément la puissance de nettoyage en fonction de l'application, pendant l'utilisation. Grâce au mode basse pression, vous pouvez utiliser exactement la quantité de détergent nécessaire. Afin d'optimiser davantage le résultat, ce tube prend également en charge le réglage du jet par niveau, afin d'adapter l'angle de pulvérisation.