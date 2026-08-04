Lance d'arrosage du régulateur de pression 027
La lance d'arrosage du régulateur de pression avec buse 027 permet de régler la pression en continu, directement au niveau de la zone de prise, afin d'adapter précisément la puissance à l'application.
L'alternative idéale pour votre nettoyeur haute pression sans fonction Servo Control : notre lance d'arrosage du régulateur de pression 027 avec profil de buse breveté, qui permet jusqu'à 40 % d'augmentation de la puissance de nettoyage, dispose d'un système de réglage de la pression en continu et simple à utiliser, situé directement à portée de main de l'utilisateur. Vous pouvez ainsi réguler précisément la puissance de nettoyage en fonction de l'application, pendant l'utilisation. Grâce au mode basse pression, vous pouvez utiliser exactement la quantité de détergent nécessaire. Afin d'optimiser davantage le résultat, ce tube prend également en charge le réglage du jet par niveau, afin d'adapter l'angle de pulvérisation.
Spécifications
Données techniques
|Filetage du raccord
|EASY!Lock
|Couleur
|Anthracite
|Poids avec emballage (kg)
|1,1
Videos
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Trouver des pièces détachées d'origine Lance d'arrosage du régulateur de pression 027
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.