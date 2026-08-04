Lance Multi-jets 4 en 1 pour K 6 - K 7

Lance Multi Jet 4 en 1 avec 4 formes de jet pour nettoyeurs haute pression des séries K 6 et K 7 : avec buse rotative, jet plat haute pression, jet à détergent et jet plat large.

La lance Multi Jet 4 en 1 MJ 180 offre 4 formes de jets différents en une seule lance d'arrosage : le jet à détergent, le jet plat haute pression, la buse rotative et le jet plat large à pression réduite pour rincer efficacement de grandes zones. Le passage d’un jet à l’autre se fait très facilement, d’un simple geste en tournant la lance. Plus besoin de changer d’embout ! Conçue pour offrir un maximum de confort, la lance Multi Jet est 25 % plus légère que le modèle précédent, tout en restant robuste et agréable à manipuler. Compatible avec les nettoyeurs haute pression Kärcher K 6 et K 7, elle s’impose comme l’outil polyvalent idéal pour entretenir la maison, le jardin ou encore la voiture.

Caractéristiques et avantages
Sélection du jet adapté en tournant la lance d'arrosage
  • Plus besoin de perdre du temps à changer de lance d’arrosage.
Quatre formes de jets en une seule lance d'arrosage
  • Buse rotative, jet plat haute pression, jet à détergent et jet plat large, pour un travail flexible.
Avec aide au montage sur la lance de pulvérisation
  • Pour une installation et une utilisation correctes. 
25 % de poids en moins¹⁾
  • Plus de confort et de simplicité d'utilisation. 
Compatible avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des gammes K 6 et K 7
  • Parfait pour une installation ultérieure.
Spécifications

Données techniques

Couleur Noir
Poids (kg) 0,4
Poids avec emballage (kg) 0,4
Dimensions (L × l × H) (mm) 450 x 59 x 59

Adaptateur M (2.643-950.0) requis pour les poignées pistolet produites avant 2010 (poignées pistolet M, 96, 97)
¹⁾ Par rapport au poids du modèle précédent, la lance Multi Jet 3 en 1 MJ de Kärcher.

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Domaines d'utilisation
  • Véhicules
  • Motos et scooters
  • Murs de jardin et de pierre
  • Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
  • Clôtures
  • Façades de petites maisons
  • Appareils et outils de jardinage
  • Surfaces dans la maison et le jardin