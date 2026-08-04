Paire de rouleaux pour carrelage
Cette paire de rouleaux est parfaitement adaptée au nettoyage des sols en carrelage ou en pierre. Les rouleaux sont lavables en machine à 60°C.
La paire de rouleaux pour carrelage est idéale pour nettoyer en profondeur les sols en carrelage ou en pierre (ne pas utiliser sur le marbre). Les rouleaux sont parfaitement adaptés aux nettoyeurs de sols sans-fil Kärcher suivants : FC 4-4, FC 5, FC 7 et FC 8 Smart Signature Line et à la serpillière électrique EWM 2. Grâce aux poils rigides intégrés, la paire de rouleaux pour carrelage élimine facilement les salissures tenaces et laissent un éclat brillant sur les sols (même sur les surfaces irrégulières). Les rouleaux sont lavables en machine à 60°C.
Caractéristiques et avantages
Pure!Roll® en tissu haut de gamme
- Protection optimale contre la saleté et élimination efficace des salissures, pour un résultat de nettoyage parfait.
- Lavable en machine à 60°C. Ne pas utiliser d'assouplissant.
Poils intégrés
- Pour une élimination aisée des saletés tenaces.
- Même les joints et les surfaces inégales retrouvent tout leur éclat.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0,2
|Poids avec emballage (kg)
|0,3
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|300 x 60 x 60