La paire de rouleaux pour carrelage est idéale pour nettoyer en profondeur les sols en carrelage ou en pierre (ne pas utiliser sur le marbre). Les rouleaux sont parfaitement adaptés aux nettoyeurs de sols sans-fil Kärcher suivants : FC 4-4, FC 5, FC 7 et FC 8 Smart Signature Line et à la serpillière électrique EWM 2. Grâce aux poils rigides intégrés, la paire de rouleaux pour carrelage élimine facilement les salissures tenaces et laissent un éclat brillant sur les sols (même sur les surfaces irrégulières). Les rouleaux sont lavables en machine à 60°C.