La pièce de raccordement peut être utilisée pour raccorder des pompes (raccordement étanche au vide) du côté de l'aspiration à des canalisations PE non filetées de 1" - idéal pour utiliser de l'eau provenant d'autres sources, telles que des citernes ou des puits, pour la machine à laver, la chasse d'eau des toilettes ou l'arrosage du jardin. Le filetage extérieur G1 peut être utilisé pour raccorder des kits d'aspiration disponibles dans le commerce et dotés d'un filetage de raccordement G1. Le principe d'étanchéité radiale PerfectConnect des accessoires BP signifie qu'ils peuvent être assemblés exceptionnellement facilement et qu'ils offrent une étanchéité très fiable afin d'assurer un fonctionnement sans problème des pompes.