Rotabuse, 100

Rotabuse – jet crayon rotatif – un nettoyage 10 fois plus puissant. Une durée de vie maximale grâce au suceur et à la bague de roulement en céramique. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C.

Rotabuse – jet crayon rotatif – un nettoyage 10 fois plus puissant. Une durée de vie maximale grâce à la buse et à la bague de roulement en céramique. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C.

Spécifications

Données techniques

Pression maximum (bar) 300
Pression (bar) max. 300
Température (°C) max. 85
Taille de buse ( ) 100
Filetage du raccord M 18
Poids avec emballage (kg) 0,6
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