Set de flexible plat

Set avec flexible plat peu encombrant avec flexible en tissu très flexible, y compris un collier de serrage en acier inoxydable pour raccorder le flexible à la pompe d'évacuation. Idéal comme flexible d'évacuation pour enlever l'eau en cas d'une inondation.

Le set contient un flexible plat très flexible 1 1/4" et un collier de serrage en acier inoxydable (30-40 mm) avec écrou papillon pour un raccord sans outils. Le set avec flexible en tissu de Kärcher est particulièrement recommandé à être utilisé avec des pompes d'évacuation à eau claire et aux eaux chargées. C'est la solution parfaite pour l'évacuation de larges quantités d'eau, dans p.e. des zones inondées. Le flexible d'une longueur de 10 m peut être enroulé à plat, ce qui le rend très compact à ranger. La pression opérationnelle maximale est 5 bar.

Caractéristiques et avantages
Set de flexible plat: Tuyau plat flexible
Tuyau plat flexible
Rangement compact et peu encombrant
Set de flexible plat: Tuyau d'évacuation 1 1/4"
Tuyau d'évacuation 1 1/4"
Diamètre plus large pour un débit plus élevé.
Set de flexible plat: Y compris collier de serrage en acier inoxydable avec vis papillon
Y compris collier de serrage en acier inoxydable avec vis papillon
Connexion sans outils.
Spécifications

Données techniques

Diamètre 1 1/4″
Longueur de flexible (m) 10
Pression de rupture (bar) max. 5
Couleur Anthracite
Poids (kg) 1,2
Poids avec emballage (kg) 1,3
Dimensions (L × l × H) (mm) 260 x 260 x 55
Domaines d'utilisation
  • Pour l'évacuation de l'eau d'un étang de jardin
  • Pour une utilisation dans des zones inondées.
  • Pour l'évacuation des puits jusqu’à 100 m³ au max.
  • Pour les dégâts causés par l'eau dans votre maison et votre cave (une fuite de votre machine à laver / l'entrée d'eau souterraine)
  • Pour l'évacuation de l'eau d'une piscine
  • Pour une installation dans des puits de drainage.