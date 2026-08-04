Le set contient un flexible plat très flexible 1 1/4" et un collier de serrage en acier inoxydable (30-40 mm) avec écrou papillon pour un raccord sans outils. Le set avec flexible en tissu de Kärcher est particulièrement recommandé à être utilisé avec des pompes d'évacuation à eau claire et aux eaux chargées. C'est la solution parfaite pour l'évacuation de larges quantités d'eau, dans p.e. des zones inondées. Le flexible d'une longueur de 10 m peut être enroulé à plat, ce qui le rend très compact à ranger. La pression opérationnelle maximale est 5 bar.