Set de flexible plat
Set avec flexible plat peu encombrant avec flexible en tissu très flexible, y compris un collier de serrage en acier inoxydable pour raccorder le flexible à la pompe d'évacuation. Idéal comme flexible d'évacuation pour enlever l'eau en cas d'une inondation.
Le set contient un flexible plat très flexible 1 1/4" et un collier de serrage en acier inoxydable (30-40 mm) avec écrou papillon pour un raccord sans outils. Le set avec flexible en tissu de Kärcher est particulièrement recommandé à être utilisé avec des pompes d'évacuation à eau claire et aux eaux chargées. C'est la solution parfaite pour l'évacuation de larges quantités d'eau, dans p.e. des zones inondées. Le flexible d'une longueur de 10 m peut être enroulé à plat, ce qui le rend très compact à ranger. La pression opérationnelle maximale est 5 bar.
Caractéristiques et avantages
Tuyau plat flexibleRangement compact et peu encombrant
Tuyau d'évacuation 1 1/4"Diamètre plus large pour un débit plus élevé.
Y compris collier de serrage en acier inoxydable avec vis papillonConnexion sans outils.
Spécifications
Données techniques
|Diamètre
|1 1/4″
|Longueur de flexible (m)
|10
|Pression de rupture (bar)
|max. 5
|Couleur
|Anthracite
|Poids (kg)
|1,2
|Poids avec emballage (kg)
|1,3
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|260 x 260 x 55
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Pour l'évacuation de l'eau d'un étang de jardin
- Pour une utilisation dans des zones inondées.
- Pour l'évacuation des puits jusqu’à 100 m³ au max.
- Pour les dégâts causés par l'eau dans votre maison et votre cave (une fuite de votre machine à laver / l'entrée d'eau souterraine)
- Pour l'évacuation de l'eau d'une piscine
- Pour une installation dans des puits de drainage.