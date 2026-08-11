Détergent dʼentretien SanitPro, prêt à lʼemploi CA 20 R Eco, 0.5l
Détergent professionnel d'entretien des sanitaires, respecteux des matériaux et l'environnement, dans une solution prête à l'emploi. Idéal pour le nettoyage quotidien des sanitaires.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|0,5
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|12
|pH
|2
|Poids (kg)
|0,5
|Poids avec emballage (kg)
|0,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|302 x 187 x 244
Propriétés
- Nettoyant quotidien prêt à l’emploi pour les locaux sanitaires
- Enlève les dépôts de calcaire, de savon, les taches d’urine et d’autres salissures
- Nettoyage puissant
- Les surfaces nettoyées sèchent sans traces
- Simplifie les nettoyages suivants
- Flacon pulvérisateur léger et ergonomique de 500 ml avec un pulvérisateur professionnel équipé de canon à mousse
- Pulvérisateur professionnel réutilisable pour moins de déchet
- Odeur fraîche
- Porte l'Écolabel Européen (EU Ecolabel)
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- Mention d'avertissement Danger
- H315 Provoque une irritation cutanée
- H318 Provoque de graves lésions des yeux
- P264 Se laver soigneusement après manipulation.
- P280a Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux / un équipement de protection du visage.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P362 + P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P332 + P313 En cas d’irritation cutanée: consulter un médecin.
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Domaines d'utilisation
- Sanitaires