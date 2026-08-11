Détergent dʼentretien SanitPro, prêt à lʼemploi CA 20 R Eco, 0.5l

Détergent professionnel d'entretien des sanitaires, respecteux des matériaux et l'environnement, dans une solution prête à l'emploi. Idéal pour le nettoyage quotidien des sanitaires.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 0,5
Unité d’emballage (Pièce(s)) 12
pH 2
Poids (kg) 0,5
Poids avec emballage (kg) 0,6
Dimensions (L × l × H) (mm) 302 x 187 x 244
Propriétés
  • Nettoyant quotidien prêt à l’emploi pour les locaux sanitaires
  • Enlève les dépôts de calcaire, de savon, les taches d’urine et d’autres salissures
  • Nettoyage puissant
  • Les surfaces nettoyées sèchent sans traces
  • Simplifie les nettoyages suivants
  • Flacon pulvérisateur léger et ergonomique de 500 ml avec un pulvérisateur professionnel équipé de canon à mousse
  • Pulvérisateur professionnel réutilisable pour moins de déchet
  • Odeur fraîche
  • Porte l'Écolabel Européen (EU Ecolabel)
Détergent dʼentretien SanitPro, prêt à lʼemploi CA 20 R Eco, 0.5l
Détergent dʼentretien SanitPro, prêt à lʼemploi CA 20 R Eco, 0.5l
Détergent dʼentretien SanitPro, prêt à lʼemploi CA 20 R Eco, 0.5l
Détergent dʼentretien SanitPro, prêt à lʼemploi CA 20 R Eco, 0.5l
Détergent dʼentretien SanitPro, prêt à lʼemploi CA 20 R Eco, 0.5l
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
  • Mention d'avertissement Danger
  • H315 Provoque une irritation cutanée
  • H318 Provoque de graves lésions des yeux
  • P264 Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280a Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux / un équipement de protection du visage.
  • P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P362 + P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P332 + P313 En cas d’irritation cutanée: consulter un médecin.
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Domaines d'utilisation
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