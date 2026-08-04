Frange système à poches Ultrasafe, bleu, 40 cm

Composée de fibres de polyamide et de poils en polypropylène, cette serpillère microfibre abrasive avec fixation par poche est idéale pour le nettoyage en profondeur ou en cas de saleté importante

Système à plat avec poches, à utiliser avec système pré-imprégnation, imprégnation à la demande avec station d'imprégnation ou avec manches avec reservoir. Idéal pour laver les surfaces antidérapantes et poreuses, également approprié pour enlever la saleté incrustée.

Spécifications

Données techniques

Type de textile Textiles réutilisables
Largeur de travail (cm) 40
Fixation des textiles Poches
Matériau 50% PP / 40% PET / 10% PA
Matière textile microfibre
Température de lavage (°C) max. 90
Recommandation de lavage (°C) 60
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit / Poids par m² (kg) 0,1
Poids de l'emballage (kg) 0,1
Dimensions (l x L) (mm) 400 / 140
Dimensions (emballé) (mm) 400 x 140 x 15
Frange système à poches Ultrasafe, bleu, 40 cm
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
  • Sol sanitaires – nettoyage humide
Détergents