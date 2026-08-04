Frange système à poches Ultrasafe, bleu, 40 cm
Composée de fibres de polyamide et de poils en polypropylène, cette serpillère microfibre abrasive avec fixation par poche est idéale pour le nettoyage en profondeur ou en cas de saleté importante
Système à plat avec poches, à utiliser avec système pré-imprégnation, imprégnation à la demande avec station d'imprégnation ou avec manches avec reservoir. Idéal pour laver les surfaces antidérapantes et poreuses, également approprié pour enlever la saleté incrustée.
Spécifications
Données techniques
|Type de textile
|Textiles réutilisables
|Largeur de travail (cm)
|40
|Fixation des textiles
|Poches
|Matériau
|50% PP / 40% PET / 10% PA
|Matière textile
|microfibre
|Température de lavage (°C)
|max. 90
|Recommandation de lavage (°C)
|60
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit / Poids par m² (kg)
|0,1
|Poids de l'emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (l x L) (mm)
|400 / 140
|Dimensions (emballé) (mm)
|400 x 140 x 15
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide
- Sol sanitaires – nettoyage humide