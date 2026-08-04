Balai à plat avec pulvérisation ECO!

Balai à plat avec pulvérisateur, avec flacon de 0,66 litre et dispositif de pulvérisation. La solution de nettoyage est pulvérisée directement devant le balai à plat, pour un nettoyage rapide et ergonomique des petites surfaces.

Le balai à plat vaporisateur ECO! dispose d'un dispositif de vaporisation pour appliquer la flotte de nettoyage directement devant le balai à plat. Le balai à plat vaporisateur est donc très bien adapté au nettoyage rapide et ergonomique des petites surfaces de sol. Grâce au fonctionnement très simple de ce système convivial, aucune formation n'est nécessaire pour s'en servir.

Spécifications

Données techniques

Programme STANDARD
Largeur de travail (cm) 40
Fixation des textiles Poches
Matériau PP / Aluminium / Silicone
Type de manche Rigide
Longueur du manche (mm) 1550
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit / Poids par m² (kg) 1,1
Poids de l'emballage (kg) 1,9
Dimensions (l x L) (mm) 400 x 110
Dimensions (emballé) (mm) 400 x 110 x 1550
Balai à plat avec pulvérisation ECO!
Videos
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
Accessoires