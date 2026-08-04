Bandeau microfibres à poches 40x13cm
Bandeau microfibres à poches 40 × 13 cm avec boucles à poils courts. Pour une utilisation avec le balai à plat de Kärcher ou selon la méthode de pré-imprégnation.
Grâce aux microfibres fines offrant une excellente absorption des poussières, des saletés et des liquides pour un lavage en une seule passe des sols lisses et légèrement texturés : le bandeau microfibre courte de Kärcher. Les excellentes propriétés de glissement de la serpillère permettent un nettoyage intensif et sans effort. Il dispose de coins cousus et de 4 languettes de couleur bleue, rouge, jaune et verte. Grâce à ce code de couleurs réservé à une zone à nettoyer vous evitez les contaminations croisées ; il suffit de découper les boucles qui ne servent plus.Ce bandeau peut s'utiliser avec le balai à plat et le chariot à un ou deux seaux avec presse d'essorage ou pour le nettoyage des sols avec préconditionnement. Aspergez pour cela la serpillère de 180 % de son poids en liquide de nettoyage. L'étape de séchage de la surface est généralement inutile avec les deux méthodes.
Spécifications
Données techniques
|Programme
|STANDARD
|Type de sol
|Sols durs / Sols élastiques
|Configuration du sol
|Sols lisses et légèrement texturés
|Degré d'encrassement
|Faible à puissant
|Type de textile
|Textiles réutilisables
|Largeur de travail (cm)
|40
|Fixation des textiles
|Poches
|Matériau
|85% PET / 15% PA
|Matière textile
|microfibre
|Type de fabrication
|Tissu en bouclette (couche de nettoyage)
|Structure du textile
|Velours bouclé
|Température de lavage (°C)
|max. 90
|Recommandation de lavage (°C)
|60
|Température du sèche-linge (°C)
|60
|Cycles de lavage¹⁾
|env. 300
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit / Poids par m² (kg/g/m²)
|0,1 / 440
|Dimensions (l x L) (mm)
|400 / 140
¹⁾ En respectant ou utilisant les températures et lessives recommandées. De plus, l'utilisation d'un sèche-linge, en particulier à des températures élevées, peut nettement réduire la durée de vie.
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Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide
- Sol sanitaires – nettoyage humide