Grâce aux microfibres fines offrant une excellente absorption des poussières, des saletés et des liquides pour un lavage en une seule passe des sols lisses et légèrement texturés : le bandeau microfibre courte de Kärcher. Les excellentes propriétés de glissement de la serpillère permettent un nettoyage intensif et sans effort. Il dispose de coins cousus et de 4 languettes de couleur bleue, rouge, jaune et verte. Grâce à ce code de couleurs réservé à une zone à nettoyer vous evitez les contaminations croisées ; il suffit de découper les boucles qui ne servent plus.Ce bandeau peut s'utiliser avec le balai à plat et le chariot à un ou deux seaux avec presse d'essorage ou pour le nettoyage des sols avec préconditionnement. Aspergez pour cela la serpillère de 180 % de son poids en liquide de nettoyage. L'étape de séchage de la surface est généralement inutile avec les deux méthodes.