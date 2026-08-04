Bandeau microfibres à poches 40x13cm

Bandeau microfibres à poches 40 × 13 cm avec boucles à poils courts. Pour une utilisation avec le balai à plat de Kärcher ou selon la méthode de pré-imprégnation.

Grâce aux microfibres fines offrant une excellente absorption des poussières, des saletés et des liquides pour un lavage en une seule passe des sols lisses et légèrement texturés : le bandeau microfibre courte de Kärcher. Les excellentes propriétés de glissement de la serpillère permettent un nettoyage intensif et sans effort. Il dispose de coins cousus et de 4 languettes de couleur bleue, rouge, jaune et verte. Grâce à ce code de couleurs réservé à une zone à nettoyer vous evitez les contaminations croisées ; il suffit de découper les boucles qui ne servent plus.Ce bandeau peut s'utiliser avec le balai à plat et le chariot à un ou deux seaux avec presse d'essorage ou pour le nettoyage des sols avec préconditionnement. Aspergez pour cela la serpillère de 180 % de son poids en liquide de nettoyage. L'étape de séchage de la surface est généralement inutile avec les deux méthodes.

Spécifications

Données techniques

Programme STANDARD
Type de sol Sols durs / Sols élastiques
Configuration du sol Sols lisses et légèrement texturés
Degré d'encrassement Faible à puissant
Type de textile Textiles réutilisables
Largeur de travail (cm) 40
Fixation des textiles Poches
Matériau 85% PET / 15% PA
Matière textile microfibre
Type de fabrication Tissu en bouclette (couche de nettoyage)
Structure du textile Velours bouclé
Température de lavage (°C) max. 90
Recommandation de lavage (°C) 60
Température du sèche-linge (°C) 60
Cycles de lavage¹⁾ env. 300
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit / Poids par m² (kg/g/m²) 0,1 / 440
Dimensions (l x L) (mm) 400 / 140

¹⁾ En respectant ou utilisant les températures et lessives recommandées. De plus, l'utilisation d'un sèche-linge, en particulier à des températures élevées, peut nettement réduire la durée de vie.

Bandeau microfibres à poches 40x13cm
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Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
  • Sol sanitaires – nettoyage humide
Détergents