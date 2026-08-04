Frange auto-agrippante en microfibre courte 40 cm
frange auto-agrippante en microfibre courte avec système de bandes autoagrippantes pour le lavage en un passage des sols durs lisses et légèrement texturés. Elle est idéale pour la méthode de préconditionnement ou la méthode de pulvérisation.
Cette frange auto-agrippante en microfibre est spécialement conçue pour le nettoyage des zones hygiéniquement sensibles comme les établissements de soins. Composée de matériaux de haute qualité, elle est dotée d'un système de bandes autoagrippantes très pratique pour la fixer ou la retirer du support pour balai à plat. Avec sa structure en microfibre courte, elle est parfaite pour le nettoyage des sols durs lisses et légèrement texturés. Les microfibres fines de la frange auto-agrippante assurent non seulement d'excellentes propriétés de glissement, mais aussi une parfaite absorption de l'humidité, de la saleté et de la poussière. Les larges bords latéraux de la frange en microfibre courte éliminent parfaitement la saleté en suspension dans les coins et les angles. Cette frange de 40 centimètres de largeur est idéale pour la méthode de préconditionnement ou la méthode de pulvérisation.
Spécifications
Données techniques
|Programme
|ADVANCED
|Type de sol
|Sols durs / Sols élastiques
|Configuration du sol
|Sols lisses et légèrement texturés
|Degré d'encrassement
|Faible à moyen
|Type de textile
|Textiles réutilisables
|Largeur de travail (cm)
|40
|Fixation des textiles
|Autoagrippant
|Matériau
|85% PET / 15% PA
|Matière textile
|microfibre
|Type de fabrication
|Tissu en bouclette (couche de nettoyage)
|Structure du textile
|Velours bouclé
|Température de lavage (°C)
|max. 90
|Recommandation de lavage (°C)
|60
|Température du sèche-linge (°C)
|max. 60
|Cycles de lavage¹⁾
|env. 250
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit / Poids par m² (kg/g/m²)
|0,1 / 440
|Poids de l'emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (l x L) (mm)
|420 / 120
|Dimensions (emballé) (mm)
|420 x 120 x 15
¹⁾ En respectant ou utilisant les températures et lessives recommandées. De plus, l'utilisation d'un sèche-linge, en particulier à des températures élevées, peut nettement réduire la durée de vie.
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Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide