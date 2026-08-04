Frange auto-agrippante en microfibre courte 40 cm

frange auto-agrippante en microfibre courte avec système de bandes autoagrippantes pour le lavage en un passage des sols durs lisses et légèrement texturés. Elle est idéale pour la méthode de préconditionnement ou la méthode de pulvérisation.

Cette frange auto-agrippante en microfibre est spécialement conçue pour le nettoyage des zones hygiéniquement sensibles comme les établissements de soins. Composée de matériaux de haute qualité, elle est dotée d'un système de bandes autoagrippantes très pratique pour la fixer ou la retirer du support pour balai à plat. Avec sa structure en microfibre courte, elle est parfaite pour le nettoyage des sols durs lisses et légèrement texturés. Les microfibres fines de la frange auto-agrippante assurent non seulement d'excellentes propriétés de glissement, mais aussi une parfaite absorption de l'humidité, de la saleté et de la poussière. Les larges bords latéraux de la frange en microfibre courte éliminent parfaitement la saleté en suspension dans les coins et les angles. Cette frange de 40 centimètres de largeur est idéale pour la méthode de préconditionnement ou la méthode de pulvérisation. 

Spécifications

Données techniques

Programme ADVANCED
Type de sol Sols durs / Sols élastiques
Configuration du sol Sols lisses et légèrement texturés
Degré d'encrassement Faible à moyen
Type de textile Textiles réutilisables
Largeur de travail (cm) 40
Fixation des textiles Autoagrippant
Matériau 85% PET / 15% PA
Matière textile microfibre
Type de fabrication Tissu en bouclette (couche de nettoyage)
Structure du textile Velours bouclé
Température de lavage (°C) max. 90
Recommandation de lavage (°C) 60
Température du sèche-linge (°C) max. 60
Cycles de lavage¹⁾ env. 250
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit / Poids par m² (kg/g/m²) 0,1 / 440
Poids de l'emballage (kg) 0,1
Dimensions (l x L) (mm) 420 / 120
Dimensions (emballé) (mm) 420 x 120 x 15

¹⁾ En respectant ou utilisant les températures et lessives recommandées. De plus, l'utilisation d'un sèche-linge, en particulier à des températures élevées, peut nettement réduire la durée de vie.

Frange auto-agrippante en microfibre courte 40 cm
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Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
Détergents