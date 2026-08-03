Το φίλτρο Pre-Pure είναι ένας συνδυασμός φίλτρου πολυπροπυλενίου και φίλτρου ενεργού άνθρακα που κατακρατά αξιόπιστα σωματίδια μέχρι > 5 μm, βαρέα μέταλλα, καθώς και το χλώριο από το νερό. Το φίλτρο Pre-Pure αποτελεί το πρώτο και το δεύτερο στάδιο από τα τέσσερα στάδια φίλτρανσης του φίλτρου νερού WPC 120 UF της Kärcher.