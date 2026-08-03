Φίλτρο Pre-Pure

Το φίλτρο Pre-Pure αποτελεί το πρώτο και το δεύτερο στάδιο φίλτρανσης από τα τέσσερα στάδια του φίλτρου νερού Kärcher WPC 120 UF.

Το φίλτρο Pre-Pure είναι ένας συνδυασμός φίλτρου πολυπροπυλενίου και φίλτρου ενεργού άνθρακα που κατακρατά αξιόπιστα σωματίδια μέχρι > 5 μm, βαρέα μέταλλα, καθώς και το χλώριο από το νερό. Το φίλτρο Pre-Pure αποτελεί το πρώτο και το δεύτερο στάδιο από τα τέσσερα στάδια φίλτρανσης του φίλτρου νερού WPC 120 UF της Kärcher.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 0,5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,5
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 71 x 71 x 272
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Πόσιμο νερό