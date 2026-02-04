Αυτό το κιτ αξεσουάρ περιλαμβάνει επίσης, εκτός από έναν εύκαμπτο σωλήνα πίεσης 12 μέτρων, ένα εργονομικό πιστόλι υψηλής πίεσης και έναν αντάπτορα Quick Connect για τις σειρές K 2 έως K 7. Το σετ αναβάθμισης είναι κατάλληλο για όλα τα καταναλωτικά μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης Kärcher που κατασκευάστηκαν μετά το 1992 (εκτός από μηχανήματα με καρούλι εύκαμπτου σωλήνα).