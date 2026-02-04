HK 12 Κιτ Σωλήνα υψηλής πίεσης
Σετ αναβάθμισης 12 μέτρων για όλα τα μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης Kärcher που κατασκευάστηκαν μετά το 1992.
Αυτό το κιτ αξεσουάρ περιλαμβάνει επίσης, εκτός από έναν εύκαμπτο σωλήνα πίεσης 12 μέτρων, ένα εργονομικό πιστόλι υψηλής πίεσης και έναν αντάπτορα Quick Connect για τις σειρές K 2 έως K 7. Το σετ αναβάθμισης είναι κατάλληλο για όλα τα καταναλωτικά μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης Kärcher που κατασκευάστηκαν μετά το 1992 (εκτός από μηχανήματα με καρούλι εύκαμπτου σωλήνα).
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αντάπτορας
- Απλή αποσύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα πίεσης από το πιστόλι ψεκασμού και τη συσκευή.
- Το λάστιχο υψηλής πίεσης είναι εύκολο στο χειρισμό του, αφού με μία μόνο κίνηση συνδέεται και αποσυνδέεται από τη συσκευή και το πιστόλι.
Σωλήνας υψηλής πίεσης
- Με αντάπτορες Quick Connect για γρήγορη σύνδεση.
Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης
- Για εργονομική εργασία.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Θερμοκρασία (°C)
|max. 60
|Μέγ. πίεση (bar)
|180
|Μήκος (m)
|12
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|1,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|551 x 250 x 250