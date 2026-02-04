Το παραδοτέο κιτ εξαρτημάτων περιλαμβάνει έναν εύκαμπτο σωλήνα πίεσης 7,5 μέτρων, ένα εργονομικό πιστόλι υψηλής πίεσης και έναν αντάπτορα για μετασκευή του πρακτικού αντάπτορα Quick Connect για τις σειρές K 2 έως K 7. Το σετ αναβάθμισης είναι κατάλληλο για όλα τα Καταναλωτικά μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης Kärcher χωρίς εύκαμπτο σωλήνα που κατασκευάστηκαν μετά το 1992.