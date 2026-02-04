HK 7.5 Κιτ Σωλήνα υψηλής πίεσης
Σετ αναβάθμισης με 7,5 μέτρα σωλήνα υψηλής πίεσης, πιστόλι υψηλής πίεσης και αντάπτορα Quick Connect για τις σειρές Κ2-Κ7. Για όλα τα μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης Kärcher χωρίς καρούλι σωλήνα που κατασκευάστηκαν μεταξύ 1992 - 2017.
Το παραδοτέο κιτ εξαρτημάτων περιλαμβάνει έναν εύκαμπτο σωλήνα πίεσης 7,5 μέτρων, ένα εργονομικό πιστόλι υψηλής πίεσης και έναν αντάπτορα για μετασκευή του πρακτικού αντάπτορα Quick Connect για τις σειρές K 2 έως K 7. Το σετ αναβάθμισης είναι κατάλληλο για όλα τα Καταναλωτικά μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης Kärcher χωρίς εύκαμπτο σωλήνα που κατασκευάστηκαν μετά το 1992.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αντάπτορας
- Απλή αποσύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα πίεσης από το πιστόλι ψεκασμού και τη συσκευή.
- Το λάστιχο υψηλής πίεσης είναι εύκολο στο χειρισμό του, αφού με μία μόνο κίνηση συνδέεται και αποσυνδέεται από τη συσκευή και το πιστόλι.
Σωλήνας υψηλής πίεσης
- Με αντάπτορες Quick Connect για γρήγορη σύνδεση.
Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης
- Για εργονομική εργασία.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Θερμοκρασία (°C)
|max. 60
|Μέγ. πίεση (bar)
|180
|Μήκος (m)
|7,5
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|1,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1,4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|551 x 250 x 60