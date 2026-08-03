Κάλυμμα κεφαλής αναρρόφησης για την FC 5

Το βελτιωμένο κάλυμμα της κεφαλής αναρρόφησης καθιστά τη συλλογή των ρύπων πιο αποτελεσματική. Για ενσωμάτωση σε κίτρινες συσκευές FC 5 που δεν είναι ακόμη εξοπλισμένες με αυτό ως στάνταρ.

Δεν υπάρχουν πλέον ενοχλητικά μπαλάκια σκόνης στο πάτωμα: το νέο κάλυμμα κεφαλής αναρρόφησης για την FC 5, συμπεριλαμβανομένου του ενσωματωμένου ανυψωτικού σπειρώματος και του καναλιού μεγάλου αέρα, εξασφαλίζει ακόμη πιο αποτελεσματική συλλογή χονδροειδών ρύπων - και έτσι βελτιώνει τη συνολική απόδοση καθαρισμού. Η τέλεια αναβάθμιση για όλες τις κίτρινες συσκευές FC 5 που δεν είναι ακόμη εξοπλισμένες με αυτό το εξάρτημα ως στάνταρ.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ενσωματωμένη διάταξη ανύψωσης ινών χαλιού
  • Οι ενσωματωμένες αυλακώσεις επιτρέπουν την ακόμα καλύτερη αναρρόφηση συσσωρευμένης σκόνης και άλλων χονδρόκοκκων σωματιδίων.
Διευρυμένη γραμμή αναρρόφησης
  • Αποτελεσματική αναρρόφηση μεγαλύτερων σωματιδίων, όπως μπάλες τριχών.
Εύκολα ανταλλάξιμη
  • Το νέο κάλυμμα της συσκευής προσφέρεται για γρήγορη και εύκολη αντικατάσταση.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα κίτρινο
Βάρος (kg) 0,2
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,3
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 300 x 100 x 34