Δεν υπάρχουν πλέον ενοχλητικά μπαλάκια σκόνης στο πάτωμα: το νέο κάλυμμα κεφαλής αναρρόφησης για την FC 5, συμπεριλαμβανομένου του ενσωματωμένου ανυψωτικού σπειρώματος και του καναλιού μεγάλου αέρα, εξασφαλίζει ακόμη πιο αποτελεσματική συλλογή χονδροειδών ρύπων - και έτσι βελτιώνει τη συνολική απόδοση καθαρισμού. Η τέλεια αναβάθμιση για όλες τις κίτρινες συσκευές FC 5 που δεν είναι ακόμη εξοπλισμένες με αυτό το εξάρτημα ως στάνταρ.