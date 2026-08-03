Κάλυμμα κεφαλής αναρρόφησης για την FC 5
Το βελτιωμένο κάλυμμα της κεφαλής αναρρόφησης καθιστά τη συλλογή των ρύπων πιο αποτελεσματική. Για ενσωμάτωση σε κίτρινες συσκευές FC 5 που δεν είναι ακόμη εξοπλισμένες με αυτό ως στάνταρ.
Δεν υπάρχουν πλέον ενοχλητικά μπαλάκια σκόνης στο πάτωμα: το νέο κάλυμμα κεφαλής αναρρόφησης για την FC 5, συμπεριλαμβανομένου του ενσωματωμένου ανυψωτικού σπειρώματος και του καναλιού μεγάλου αέρα, εξασφαλίζει ακόμη πιο αποτελεσματική συλλογή χονδροειδών ρύπων - και έτσι βελτιώνει τη συνολική απόδοση καθαρισμού. Η τέλεια αναβάθμιση για όλες τις κίτρινες συσκευές FC 5 που δεν είναι ακόμη εξοπλισμένες με αυτό το εξάρτημα ως στάνταρ.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ενσωματωμένη διάταξη ανύψωσης ινών χαλιού
- Οι ενσωματωμένες αυλακώσεις επιτρέπουν την ακόμα καλύτερη αναρρόφηση συσσωρευμένης σκόνης και άλλων χονδρόκοκκων σωματιδίων.
Διευρυμένη γραμμή αναρρόφησης
- Αποτελεσματική αναρρόφηση μεγαλύτερων σωματιδίων, όπως μπάλες τριχών.
Εύκολα ανταλλάξιμη
- Το νέο κάλυμμα της συσκευής προσφέρεται για γρήγορη και εύκολη αντικατάσταση.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος (kg)
|0,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|300 x 100 x 34