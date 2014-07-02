Κάνη MP 145, Multi Power για K 3-K 5

Κάνη Multi-power με 5 τύπους δέσμης. Η επιλογή του κατάλληλου τύπου δέσμης γίνεται με απλό στρίψιμο.

Το Multi power jet προσφέρει 5 είδη δέσμης σε μία μόνο κάνη ψεκασμού: Δέσμη καθαριστικού, δέσμη στροβιλισμού ΥΠ, περιστροφικό ακροφύσιο, δέσμη τύπου μολυβιού και φαρδιά δέσμη στροβιλισμού μειωμένης πίεσης. Η κατάλληλη δέσμη επιλέγεται εύκολα με ένα απλό στρίψιμο. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι πλέον απαραίτητη η χρονοβόρα αλλαγή της κάνης ψεκασμού. Το Multi power jet είναι κατάλληλο για όλα τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης οικιακής χρήσης των σειρών K3 – K5. Η πολυμορφική συσκευή είναι κατάλληλη για το σπίτι, τον κήπο και το αυτοκίνητο.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
5 είδη ψεκασμού
Εύκολο στη χρήση
Διαρκής ρύθμιση
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 0,5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,6
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 447 x 57 x 57
Videos
Πεδία εφαρμογής
  • Οχήματα
  • Μοτοσικλέτες και σκούτερ
  • Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο
  • Κήποι και πέτρινοι τοίχοι
  • Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
  • Φράχτες