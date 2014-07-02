Το Multi power jet προσφέρει 5 είδη δέσμης σε μία μόνο κάνη ψεκασμού: Δέσμη καθαριστικού, δέσμη στροβιλισμού ΥΠ, περιστροφικό ακροφύσιο, δέσμη τύπου μολυβιού και φαρδιά δέσμη στροβιλισμού μειωμένης πίεσης. Η κατάλληλη δέσμη επιλέγεται εύκολα με ένα απλό στρίψιμο. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι πλέον απαραίτητη η χρονοβόρα αλλαγή της κάνης ψεκασμού. Το Multi power jet είναι κατάλληλο για όλα τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης οικιακής χρήσης των σειρών K3 – K5. Η πολυμορφική συσκευή είναι κατάλληλη για το σπίτι, τον κήπο και το αυτοκίνητο.