Κιτ ακροφυσίου για μονάδα υγρής δέσμης 100

Κιτ ακροφυσίου με ακροφύσιο υδραμμοβολής και ένθεμα ακροφυσίου (ανάλογα με τον τύπο). Για βέλτιστη απόδοση του εξαρτήματος υδραμμοβολής Kärcher. Μόνο σε συνδυασμό με το εξάρτημα υδραμμοβολής 4.762-010/-022.