Κιτ ακροφυσίου για μονάδα υγρής δέσμης 100
Κιτ ακροφυσίου με ακροφύσιο υδραμμοβολής και ένθεμα ακροφυσίου (ανάλογα με τον τύπο). Για βέλτιστη απόδοση του εξαρτήματος υδραμμοβολής Kärcher. Μόνο σε συνδυασμό με το εξάρτημα υδραμμοβολής 4.762-010/-022.
Αυτό το κιτ ακροφυσίου βελτιώνει την απόδοση του εξαρτήματος υδραμμοβολής της Kärcher. Αποτελείται από ακροφύσιο υδραμμοβολής και επίθεμα ακροφυσίου. Μόνο σε συνδυασμό με το εξάρτημα υδραμμοβολής 4.762-010/-022.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Σύνδεση με σπείρωμα
|M22 x 1,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,4