Εξάρτημα υγρής αμμοβολής με έλεγχο ροής (χωρίς ακροφύσια)

Προσθέτει λειαντικό μέσο στη ρίψη υψηλής πίεσης. Για την αφαίρεση χρώματος, σκουριάς, αποθέσεων. Τοποθετείται στην κάνη ψεκασμού στη θέση του ακροφυσίου υψηλής πίεσης. Με έλεγχο της ροής του λειαντικού μέσου