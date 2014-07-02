Εξάρτημα υγρής αμμοβολής με έλεγχο ροής (χωρίς ακροφύσια)
Προσθέτει λειαντικό μέσο στη ρίψη υψηλής πίεσης. Για την αφαίρεση χρώματος, σκουριάς, αποθέσεων. Τοποθετείται στην κάνη ψεκασμού στη θέση του ακροφυσίου υψηλής πίεσης. Με έλεγχο της ροής του λειαντικού μέσου
Η αφαίρεση βαφής, σκουριάς και αλάτων είναι εύκολη: εξάρτημα υγρής αμμοβολής Kärcher με έλεγχο ροής για την προσθήκη λειαντικού αμμοβολής στον εκτοξευτήρα υψηλής πίεσης. Το εξάρτημα υγρής αμμοβολής συνδέεται στην κάνη (αντικαθιστά το ακροφύσιο υψηλής πίεσης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Σύνδεση με σπείρωμα
|M22 x 1,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|4