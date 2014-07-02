Εξάρτημα υγρής αμμοβολής χωρίς έλεγχο ροής (δεν περιλαμβάνονται ακροφύσια)

Προσθέτει λειαντικό μέσο στη ρίψη υψηλής πίεσης. Για την αφαίρεση χρώματος, σκουριάς, αποθέσεων. Τοποθετείται στην κάνη ψεκασμού στη θέση του ακροφυσίου υψηλής πίεσης. Χωρίς έλεγχο της ροής του λειαντικού μέσου