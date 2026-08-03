Μπορείτε να καθαρίζετε τζάμια που βρίσκονται σε μεγάλο ύψος, φεγγίτες και άλλες δυσπρόσιτες λείες επιφάνειες άνετα και χωρίς να ταλαιπωρείστε με τη μεταφορά σκάλας. Για τον σκοπό αυτό, η Kärcher σάς παρέχει ένα κιτ τηλεσκοπικής προέκτασης για τον τζαμοκαθαριστή και τον δονούμενο καθαριστή χωρίς καλώδιο. Το κιτ αποτελείται από δύο τηλεσκοπικές κάνες, μια υποδοχή με εύκαμπτη άρθρωση για τον τζαμοκαθαριστή και έναν καθαριστή με πανάκι μικροϊνών. Το εύρος της προέκτασης ανέρχεται σε έως 2 μέτρα, γεγονός που επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό καθιστικών, μπάνιων ή αίθριων που φτάνουν έως 4 μέτρα ύψος, ακόμα και από άτομα μικρότερου ύψους.