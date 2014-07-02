Τυπικός σωλήνας αναρρόφησης 2,5 μ. με γωνία, μπαγιονέτ στο άκρο της αναρρόφησης και σύνδεση κλιπ C 35 στο άκρο των εξαρτημάτων. Χωρίς μονάδα PDFC. Κατάλληλος για το NT 27/1/Me Advance και το NT 48/1.