ΣΠΙΡΑΛ

Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης, δακτύλιος σύσφιξης, γωνία

Τυπικός σωλήνας αναρρόφησης 2,5 μ. με γωνία, μπαγιονέτ στο άκρο της αναρρόφησης και σύνδεση κλιπ C 35 στο άκρο των εξαρτημάτων. Χωρίς μονάδα PDFC. Κατάλληλος για το NT 27/1/Me Advance και το NT 48/1.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Μήκος (m) 2,5
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( ) ID 35
Σύνδεση στην πλευρά των εξαρτημάτων¹⁾ Κλιπ 1.0
Σύνδεση στην πλευρά του μηχανήματος²⁾ Μπαγιονέτ 1.0
Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 0,6
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,7
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 560 x 460 x 75
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