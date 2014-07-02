ΣΠΙΡΑΛ
Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης, δακτύλιος σύσφιξης, γωνία
Τυπικός σωλήνας αναρρόφησης 2,5 μ. με γωνία, μπαγιονέτ στο άκρο της αναρρόφησης και σύνδεση κλιπ C 35 στο άκρο των εξαρτημάτων. Χωρίς μονάδα PDFC. Κατάλληλος για το NT 27/1/Me Advance και το NT 48/1.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μήκος (m)
|2,5
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( )
|ID 35
|Σύνδεση στην πλευρά των εξαρτημάτων¹⁾
|Κλιπ 1.0
|Σύνδεση στην πλευρά του μηχανήματος²⁾
|Μπαγιονέτ 1.0
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,7
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|560 x 460 x 75