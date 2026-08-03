Με τον έξυπνο σταθμό αυτόματης εκκένωσης, το RCV 5 γίνεται ακόμη πιο αυτόνομο, επειδή το δοχείο σκόνης αδειάζει αυτόματα. Με αυτόν τον τρόπο, ο χρήστης απαλλάσσεται από αυτή την κουραστική και συχνά βρώμικη εργασία. Η σκόνη και η βρωμιά απλώς αναρροφάται αυτόματα μέσα στη σακούλα φίλτρου από υψηλής ποιότητας fleece μόλις το RCV 5 προσδεθεί στο σταθμό φόρτισης και αυτόματης εκκένωσης - είτε μετά από μια ολοκληρωμένη εργασία καθαρισμού είτε κατά την ενδιάμεση επαναφόρτιση. Οι ρύποι παγιδεύονται αξιόπιστα. Δεν θα μπορούσε να είναι πιο απλό. Χάρη στη λειτουργία φόρτισης του σταθμού αυτόματης εκκένωσης, φορτίζεται ταυτόχρονα και η μπαταρία του ρομπότ.