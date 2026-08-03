Σταθμός εκκένωσης RCV 5
Ακόμα μεγαλύτερη αυτονομία κατά τον καθαρισμό: με τον έξυπνο σταθμό αυτόματης εκκένωσης, ο κάδος σκόνης του RCV 5 αδειάζει αυτόματα σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Με τον έξυπνο σταθμό αυτόματης εκκένωσης, το RCV 5 γίνεται ακόμη πιο αυτόνομο, επειδή το δοχείο σκόνης αδειάζει αυτόματα. Με αυτόν τον τρόπο, ο χρήστης απαλλάσσεται από αυτή την κουραστική και συχνά βρώμικη εργασία. Η σκόνη και η βρωμιά απλώς αναρροφάται αυτόματα μέσα στη σακούλα φίλτρου από υψηλής ποιότητας fleece μόλις το RCV 5 προσδεθεί στο σταθμό φόρτισης και αυτόματης εκκένωσης - είτε μετά από μια ολοκληρωμένη εργασία καθαρισμού είτε κατά την ενδιάμεση επαναφόρτιση. Οι ρύποι παγιδεύονται αξιόπιστα. Δεν θα μπορούσε να είναι πιο απλό. Χάρη στη λειτουργία φόρτισης του σταθμού αυτόματης εκκένωσης, φορτίζεται ταυτόχρονα και η μπαταρία του ρομπότ.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αυτόματο άδειασμα σκόνης
- Η τακτική αυτόματη εκκένωση του δοχείου σκόνης RCV 5 επιτρέπει στη ρομποτική σκούπα να καθαρίζει αυτόνομα για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
- Χωρίς να χρειάζεται να αδειάζετε το δοχείο σκόνης RCV 5 με το χέρι, ο χρήστης δεν χρειάζεται να έρχεται σε επαφή με τη σκόνη και τη βρωμιά.
- Επειδή το δοχείο σκόνης της ρομποτικής ηλεκτρικής σκούπας αδειάζει τακτικά, η ισχύς αναρρόφησης παραμένει σταθερά υψηλή, πράγμα που σημαίνει εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού κάθε φορά με την RCV 5.
Fleece σακούλα
- Η σακούλα φίλτρου παγιδεύει αξιόπιστα τη σκόνη και τη βρωμιά.
- Η συγκρατημένη βρωμιά απομακρύνεται εύκολα και με υγιεινό τρόπο.
- Όταν η σακούλα φίλτρου βγαίνει από το σταθμό, κλείνει αυτόματα αμέσως. Η βρωμιά παραμένει με ασφάλεια στη σακούλα και η σκόνη εμποδίζεται να διαφύγει όταν αλλάζεται η σακούλα.
Ενσωματωμένη διαχείριση καλωδίων
- Το καλώδιο δικτύου του σταθμού αυτόματης εκκένωσης μπορεί να τυλίγεται με τάξη χρησιμοποιώντας το σύστημα διαχείρισης καλωδίων που είναι τοποθετημένο στο πίσω μέρος του σταθμού αυτόματης εκκένωσης - δεν υπάρχουν πλέον μπερδεμένα καλώδια.
Έλεγχος εφαρμογής
- Εάν χρειαστεί, ο σταθμός αυτοεκκένωσης του RCV 5 μπορεί να ελεγχθεί μέσω της εφαρμογής για μεγαλύτερη ευκολία.
- Η αναρρόφηση μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί μεμονωμένα μέσω της εφαρμογής.
Συμβατό με όλα τα μοντέλα RCV 5
- Ο σταθμός αυτόματης εκκένωσης είναι συμβατός με όλα τα μοντέλα RCV 5, ακόμη και με συσκευές που διαθέτουν ήδη σταθμό φόρτισης.
- Με τη χρήση του παρεχόμενου σετ μετατροπής, ένα υπάρχον RCV 5 μπορεί να μετατραπεί για λειτουργία με το σταθμό αυτοεκκένωσης σε ελάχιστο χρόνο.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Χωρητικότητα σακούλας φίλτρου (l)
|4
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος (kg)
|4,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|7,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|401 x 290 x 446
Εξοπλισμός
- Fleece σακούλα: 1 Τεμάχιο(α)
- Κάδος απορριμμάτων
Πεδία εφαρμογής
- Σφραγισμένα σκληρά δάπεδα
- Σε χαλιά με χαμηλό πέλος